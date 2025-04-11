Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Safranbolu'da kavga ihbarına giden polislere kutlama

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde kavga ihbarına giden polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Safranbolu'da kavga ihbarına giden polislere kutlama
        ABONE OL

        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde kavga ihbarına giden polisler, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

        Safranbolu ilçesinde bir otelin bahçesinde kavga edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde esnaf ve vatandaşın meşaleli kutlaması ile karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, vatandaşın kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaşan polisler, sevinç yaşadı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz
        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere meşaleli sürpriz
        Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
        Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belir...
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalistler belir...
        Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Fi...
        Belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Fi...
        Karabük'te evin duvarına tırmanan 3 sincap görüntülendi
        Karabük'te evin duvarına tırmanan 3 sincap görüntülendi
        Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi
        Evin duvarında gezinen sincaplar görüntülendi