Safranbolu'da kavga ihbarına giden polislere kutlama

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde kavga ihbarına giden polisler, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Safranbolu ilçesinde bir otelin bahçesinde kavga edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde esnaf ve vatandaşın meşaleli kutlaması ile karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, vatandaşın kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaşan polisler, sevinç yaşadı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.