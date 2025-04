Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i en iyi tanıyanlardan biri olduğunu belirterek, “Beraber 10 yıl görev yaptık. Özgür Bey’in şu an kendi siyasi pozisyonunu sağlamaya çalışmaktan başka bir iddiası yok. Ne Ekrem Bey derdi var ne CHP derdi var. Sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak, kendi tabanına şirin gözükmek için yaptığı bir iş var” dedi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Karabük’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Sevda Özkaya’nın ölümüne ilişkin şunları söyledi:

“Şanlıurfa’da bir kızımız, evladımız üniversite son sınıf öğrencisi maalesef sokak hayvanlarından sahipsiz hayvanlardan kaçarken trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanmaların zaman zaman kötü ölümlerin feci sonuçların olduğunu hepimiz görüyoruz. Sokak hayvanları için de mutlaka çözüm üretmek adım atmak görevimiz var. Dünya nasıl yapmış, Avrupa başta nasıl bir mevzuat değişikliğine fiili uygulamaya gitmiş bunları inceliyoruz. Sokaklarımızın güvenliği esastır. Evlatlarımızın okula rahat gitmesi, büyüklerimizin camiye rahat gitmesi, kadınlarımızın pazara rahat gitmesi hepimizin özel ve önemli görevi. Sokak güvenliği esastır. Risk nereden gelirse gelsin, terörden gelsin, sokağa davetten gelsin, hayvandan gelsin, trafikten gelsin, nereden gelirse gelsin. Sokak güvenliğini sağlamak hepimizin boynunun borcu. Sokak hayvanları konusunda da bundan 9 ay önce Meclisimiz bu kanunu yasalaştırdı. Katliam olacak, dendi, eylemler yapıldı. Bunun gerçek olmadığını hep beraber değerlendiriyoruz. Bir sorun var, tüm kurumlarımız el birliğiyle bunu çözelim istiyoruz. Ama yüreğimiz yanıyor. Her gün bu bedeli konuşmaktan görmekten. Yeni kanunla beraber kim ne sorumluluğu varsa eksiksiz adım atsın istiyoruz” diye konuştu.

‘ÇIKAR KRAVATI O ZAMAN ÜNİFORMA GİY DERLER ADAMA’

Turan, Karabük Valiliğinin ardından partisinin il başkanlığına giderek partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığı binasında konuşan Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir açıklamasında ‘İlk ateşi o açtı, başkanlarımızı tutuklayıp kayyım atadılar, bu savaş ilanıdır, ben de kabul ettim” sözlerini eleştirerek şöyle konuştu:

“Adam dün demiş ki, ‘Savaşa hazır mısınız? ‘Bu laf kullanılacak bir laf mı Allah aşkına. Miting yapıyor savaşacağız, diyor gerekirse. Düşman toprağında mısın, kimle savaşıyorsun. Çıkar kravatı o zaman üniforma giy derler adama. Bunun adı muhalefet mi? Bunun Türkiye’nin demokrasisine, Türkiye’nin siyasetine, Türkiye’nin gelişimine katkısı var mı? Siyasi polemik olur, rekabet olur, tartışma olur ama savaş ne demek sokağa çağırmak ne demek. Sokak acziyettir, beceriksizliktir. Grup başkanvekili niçin var, grup toplantısı niçin var, mitingler niçin var, Meclis kürsüsü niçin var. O yüzden bir daha söylüyorum sağduyuyu elden bırakmayacağız. Biz neler gördük, neler geçirdik. Korkumuz yok ama ülkeye yazık. Zamanımıza yazık. Yürüyeceğimiz yola yazık. Hatırlayın Sayın Erdoğan hapse atıldığında sokak mı, dedi. Sabredin aşarız, dedi. Beraber yürüyeceğiz, dedi. Erbakan Hoca rahmetli partisi kapatıldı sokağa çıkın mı dedi. Varsa yanlış hukuk zemininde düzeltilir. Ama her mahkeme karşısında sokağa çıkın, denebilir mi? Ben de çıksam ne olacak. Öyle bir anlayış olur mu? Özgür Bey’i en iyi tanıyanlardan bir tanesi benim. Beraber 10 yıl görev yaptık. Özgür Bey’in şu an kendi siyasi pozisyonunu sağlamaya çalışmaktan başka bir iddiası yok. Ne Ekrem Bey derdi var ne CHP derdi var. Sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak kendi tabanına şirin gözükmek için yaptığı bir iş var. Tersten bakalım. Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım olur mu? Kayyım atansın CHP’ye olur mu? Her şeyin bir adabı var, usulü var. Yok savaşmış, yok imzaymış. Arkadaş partiler, mevkiler, makamlar, görevler hepsi gelir ve geçer. Mesele bu memlekete hizmet etmek.”