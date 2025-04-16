Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, seyir halindeki traktörün ön kısmında oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen orman işçisi Murat Cinkavuk (52) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 23:18 Güncelleme: 16.04.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, seyir halindeki traktörün ön kısmında oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen orman işçisi Murat Cinkavuk (52) hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Tırköy Çitdere mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. idaresindeki 18 AAT 509 plakalı traktörün ön tarafına oturdu. Traktör seyir halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybederek oturduğu yerden düşüp, traktörün altında kaldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktör sürücüsü Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü
        Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü
        Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları başladı
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Turizm Haftası mesajı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Karabük'te drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
        Akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye 46 bin TL ceza