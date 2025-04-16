Traktörden düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Tırköy Çitdere mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Murat Cinkavuk, Ş.E. idaresindeki 18 AAT 509 plakalı traktörün ön tarafına oturdu. Traktör seyir halindeyken, Cinkavuk dengesini kaybederek oturduğu yerden düşüp, traktörün altında kaldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Cinkavuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktör sürücüsü Ş.E. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.