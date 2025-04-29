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        2 katlı evde yangın çıktı; 3 kedi öldü

        KARABÜK'te2 katlı evde çıkan yangında 3 kedi öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:55
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        2 katlı evde yangın çıktı; 3 kedi öldü
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        KARABÜK'te2 katlı evde çıkan yangında 3 kedi öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta M.B.'nin oturduğu 2 katlı evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 3 kedi ölürken, ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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