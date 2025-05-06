'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 41 bin 364 TL ceza

Akşam saatlerinde Karabük merkezde bulunan Balıklarkayası Kavşağı’nda denetleme yapan polis ekipleri, B.A.Ü. yönetimindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarına bulundu. Hafif ticari aracın sürücüsü B.A.Ü., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yaşanan takip sonucu hafif ticari aracı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33 Cadde üzerinde durdurdu. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü B.A.Ü.’ye toplam 41 bin 364 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

KARABÜK'te, polis ekiplerinin 'dur' ihtarından kaçan hafif ticari araç sürücüsü B.A.Ü., takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 41 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.

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