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        19 Mayıs'ı su altında Türk Bayrağı açarak kutladılar

        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2 dalgıç gölde Türk Bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:25
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        19 Mayıs'ı su altında Türk Bayrağı açarak kutladılar
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        KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2 dalgıç gölde Türk Bayrağı açtı.

        Karabük’ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gölette düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti’nde dalgıçlar Cemil Belder ile Cemal Özbek ellerindeki Türk bayrağı ile suyun altına daldı. Dalgıçlar göletin derinliklerinde bayrak açarak 19 Mayıs’ı kutladı. Etkinlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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