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        İki otomobilin çarpşıtığı kaza kamerada

        KARABÜK'te, başka bir otomobille çarpışıp ters dönen otomobilin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:30
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        İki otomobilin çarpşıtığı kaza kamerada
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        KARABÜK’te, başka bir otomobille çarpışıp ters dönen otomobilin sürücüsü A.H.A. yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. A.H.A. idaresindeki 78 ABU 808 plakalı otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki 78 AAU 046 plakalı otomobil ile çarpışıp kaldırma çıkarak, akaryakıt istasyonunun önüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bu arada kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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