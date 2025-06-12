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        Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı

        KARABÜK'te, dün 2 TIR'ın dorselerinin yandığı olaya ilişkin soruşturmada, TIR'ların kundaklandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:15
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        Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı
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        KARABÜK’te, dün 2 TIR’ın dorselerinin yandığı olaya ilişkin soruşturmada, TIR’ların kundaklandığı ortaya çıktı. TIR’ı ateşe verdiği tespit edilen M.B., tutuklandı.

        Olay, dün gece, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki 78 AT 044 plakalı TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, yanındaki 78 BA 492 plakalı TIR’ın dorsesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik kamerası görüntüleri ve bölgede ele geçirilen deliller incelendi. TIR’ı yaktığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan M.B. yakalandı. M.B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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