Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün gece, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki 78 AT 044 plakalı TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, yanındaki 78 BA 492 plakalı TIR’ın dorsesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik kamerası görüntüleri ve bölgede ele geçirilen deliller incelendi. TIR’ı yaktığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan M.B. yakalandı. M.B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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