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        6 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

        KARABÜK'te, farklı adreslerden farklı günlerde 6 adet motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:05
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        6 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        KARABÜK’te, farklı adreslerden farklı günlerde 6 adet motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-8 Haziran tarihleri arasında farklı adreslerden 6 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerinin B.Y. ve T.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin saptanan adreslerine düzenlenen operasyonda toplam 38 suç kayıtları olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. B.Y. ve T.Y. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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