Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını görüntülemek için ormanın farklı noktalarına fotokapanlar kurdu. Yaklaşık bir ay boyunca ormanın farklı bölgelerindeki fotokapanlara, yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Ormanda gezen bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsukların görüntüleri fotokakapanlarla kayıt altına alındı.

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu bir vatandaş tarafından ormana konulan fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı.

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