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        Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu bir vatandaş tarafından ormana konulan fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:25
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        Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu bir vatandaş tarafından ormana konulan fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı.

        Safranbolu ilçesinde doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını görüntülemek için ormanın farklı noktalarına fotokapanlar kurdu. Yaklaşık bir ay boyunca ormanın farklı bölgelerindeki fotokapanlara, yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Ormanda gezen bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki, tavşan ve porsukların görüntüleri fotokakapanlarla kayıt altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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