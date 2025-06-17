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        Karabük'te 2 katlı müstakil ev yandı

        KARABÜK'ünEflani ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:15
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        Karabük'te 2 katlı müstakil ev yandı
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        KARABÜK'ünEflani ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, iki katlı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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