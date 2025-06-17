Karabük'te 2 katlı müstakil ev yandı

Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, iki katlı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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