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        Otomobil, apartmanın bahçesine girerek yan yattı: 5 yaralı

        KARABÜK'teyokuşta seyreden otomobilin apartman bahçesine girip, yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:55
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        Otomobil, apartmanın bahçesine girerek yan yattı: 5 yaralı
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        KARABÜK'teyokuşta seyreden otomobilin apartman bahçesine girip, yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi 1048'inci Sokak'ta meydana geldi. A.K.'nin yokuşta kontrolünü yitirdiği 34 BH 8013 plakalı otomobil, apartmanın bahçesine girerek yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanındaki S.E., H.Y., F.D. ve Z.H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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