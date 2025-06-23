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        Karabük'te otomobil, takla atıp ters döndü: 4 yaralı

        KARABÜK'tetakla atarak ters dönen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:25
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        Karabük'te otomobil, takla atıp ters döndü: 4 yaralı
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        KARABÜK'tetakla atarak ters dönen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Karabük- Yenice kara yolunun Yeşilköy köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin K. (58) idaresindeki 78 AH 741 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Takla atan otomobil ters dönerken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin K. ve yolcular Ayşegül K. (57), Kezban K. (61), ve Nizamettin Cihan K. (8), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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