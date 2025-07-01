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        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL ceza

        KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:25
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        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL ceza
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        KARABÜK’te, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.S. gözaltına alınırken, 77 bin 976 TL ceza uygulandı.

        Saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 77 bin 976 TL para cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedilirken, S.S. hakkında ‘mala zarar verme’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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