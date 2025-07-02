'Dur' ihtarına uymayıp 2'si polis otosu, 4 araca çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

KARABÜK'te, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakalanan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Dün merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin ehliyetsiz sürücüsü S.S.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2’si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 77 bin 976 TL para cezası uygulandı.

Otomobil trafikten menedilirken, S.S. hakkında ‘mala zarar verme’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’, ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından adli işlem yapıldı. S.S. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.