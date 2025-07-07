Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerada (2)
TOPRAĞAVERİLDİKocaeli'de çınar ağacının kırılan dalının altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Erdem Ulak'ın (29) cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Kocaeli'de çınar ağacının kırılan dalının altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Erdem Ulak'ın (29) cenazesi memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Ulak’ın cenazesi Safranbolu Ulu Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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