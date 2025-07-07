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        Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerada (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKocaeli'de çınar ağacının kırılan dalının altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Erdem Ulak'ın (29) cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:39
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        Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerada (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kocaeli'de çınar ağacının kırılan dalının altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Erdem Ulak'ın (29) cenazesi memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Ulak’ın cenazesi Safranbolu Ulu Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

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