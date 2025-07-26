Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (3)

        DAĞINETEKLERİ ALEV ALDI; İL GENELİNDE 18 KÖY BOŞALTILDIKarabük'teki orman yangını devam ederken, sabah saatlerinde Hocaoğlu Köprüsü mevkisinden Karabük yönüne doğru dağın tepesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle eteklere indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DAĞINETEKLERİ ALEV ALDI; İL GENELİNDE 18 KÖY BOŞALTILDI

        Karabük’teki orman yangını devam ederken, sabah saatlerinde Hocaoğlu Köprüsü mevkisinden Karabük yönüne doğru dağın tepesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle eteklere indi. Dere yatağına yakın bir noktadaki ormanda bir anda alevler yükseldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Farklı bölgelerdeki orman yangınlarına müdahale sürerken, Karabük genelinde bugüne kadar 18 köy boşaltıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kentte orman yangını
        5 kentte orman yangını
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (2)
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (2)
        Safranbolu'da tarihi konağın müştemilatı yandı
        Safranbolu'da tarihi konağın müştemilatı yandı
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün
        Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün
        Orman ve Tarım Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaş...
        Orman ve Tarım Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaş...
        Karabük'teki orman yangınında yaralanan kedinin yardımına hayvanseverler ye...
        Karabük'teki orman yangınında yaralanan kedinin yardımına hayvanseverler ye...
        Karabük'teki orman yangınlarına 4. gününde müdahale sürüyor
        Karabük'teki orman yangınlarına 4. gününde müdahale sürüyor