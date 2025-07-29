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        Orman yangınlarının sürdüğü Karabük'te yağmur duası

        KARABÜK'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle 'yağmur duası' yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:50
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        Orman yangınlarının sürdüğü Karabük'te yağmur duası
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        KARABÜK’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ‘yağmur duası’ yapıldı. Seccade ve şemsiyesini alan vatandaşlar tarihi namazgahta dua etti.

        Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle ‘yağmur duası’ düzenlendi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahta ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yağmur duası yapıldı. Bostancı yağmur duasının 3 gün boyunca devam edeceğini açıklarken, konuşmanın ardından yağmur duası yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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