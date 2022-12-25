Eskipazar'da köy yollarına 17,3 kilometre asfalt serildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köy yollarına 17,3 kilometre asfalt serildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük'ün köylerine güvenli ve konforlu yollar yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Eskipazar'daki köy yollarına 17,3 kilometre asfalt seriminin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca bünyemizde bulunan ilimizin ve bölgemizin en büyük asfalt plenti ile sezona başladığımız günden itibaren toplam 111 bin 450 ton malzeme üretimi gerçekleştirerek 140 kilometre asfaltı köy yollarımıza serdik." ifadeleri kullanıldı.

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