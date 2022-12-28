Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, kentin sanayisi ve ekonomisine ilişkin konular ele alındı.

Toplantıda, organize sanayi bölgelerinin gelişmesi, daha çok üretim yapılması, daha çok yatırımcı kazandırılması noktasında atılacak adımlar değerlendirilerek firmaların ara eleman ihtiyacının nasıl giderilebileceği konusunda da istişarelerde bulunuldu.

- Halk günü toplantısı

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri "Halk Günü" toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan vatandaşları ile tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Gürel, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık." ifadeleri kullanıldı.

- Gürel çifti şehitlerin ailelerine ziyaretlerde bulundu

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Şehit Polis Memuru Ercan Hırçın'ın annesi Reyhan Hırçın'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade Reyhan Hırçın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kıymet Boztaş'ın da yer aldığı nazik ziyaret için Gürel çiftine teşekkür etti.

Ayrıca Vali Gürel, aile ziyaretleri kapsamında bazı vatandaşların evlerini de ziyaret etti.

- Karabük’e 70 proje kazandırdı.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Karabük'e 70 proje kazandırdı.

Vali Fuat Gürel, Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinin gerçekleştirdiği proje ve işlemler hakkında bilgiler aldı.

AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezince yapılan sunumda başta kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yapılan projelerin işlem safahatı hakkında bilgiler verildi.

Projelerin maliyetinin 20 milyon lira olduğu ve 79 kişinin istihdam edildiğinin anlatıldığı sunumda ayrıca "Dört Mevsim Karabük" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

- Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2022 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere madde bağımlılığına taviz vermeden tüm kurum ve kuruluşlarının topyekun mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Vali Gürel, hiçbir gencimizin ve vatandaşımızın bağımlılık tehlikesine bulaşmaması adına her türlü tedbirlerin alınması yönünde çalışmaların yapılması talimatlarında bulundu.

- KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı

Karabük Organize Sanayisi (KARORSAN) Yönetim Kurulu 2022 yılı son toplantısını Alter Demir Çelik'te gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra KARORSAN Başkan Vekili Rafet Vergili, Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik ile OSB Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Saka tarafından Karabük OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

- Okullarda güçlendirme çalışmaları

Vali Gürel, kentteki okullarda deprem güçlendirme ve yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Gürel, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda devam eden deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları ile yıkımı yapılarak yeniden yapılan okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

- GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında düzenlendi.

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu tarafından GAMER’in 2022 yılı faaliyetine ilişkin bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda, 2022 yılında meydana gelen olaylar değerlendirildi.

Toplantı, 2023 yılı için yapılacak çalışmaların planlaması, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ve katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

- Safranbolu'da halk masası çalışmaları

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde 3 merkezde hizmet veren Halk Masası, 2022 yılında 2 bin 663 talebi çözüme kavuşturdu.

Halk Masasının vatandaşın kendilerine kolayca ulaşabilmesi için oldukça önemli olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak hizmetin en iyisini ve en kalitelisini verme gayreti içerisindeyiz. Gerek halk masası gerek müdürlüklerimizi gerekse her perşembe gerçekleştirdiğimiz halk günü toplantılarında aldığımız talep ve önerileri anında dikkate alıyor, yine vatandaşlarımızla birlikte çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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