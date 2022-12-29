Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4. şubesi açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4. şubesi törenle hizmete girdi.

Çiftçilerin el emeği katkısız ve doğal ürünleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Market, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

100. Yıl Mahallesinde açılan şubenin önünde konuşan Vali Fuat Gürel, marketin hayırlı olmasını diledi.

Marketteki ürünlerin piyasa fiyatlarının altında olduğunu belirten Gürel, şubelerin devamının geleceğini ifade etti.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.





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