GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Abdullar köyüne bağlı Saitler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme, İl Özel İdaresi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge müdürlüklerine ait 11 arazöz, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 129 personel sevk edildi.

Yangın mahalline ulaşım olmadığı için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor.

Ekipler, havanın kararmasıyla müdahalelere karadan devam ediyor.

Yangın mahalline gelerek incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'ndan bilgi aldı.

Vali Yavuz, AA muhabirine, saat 16.30 sıralarında ihbar gelir gelmez hemen havadan ve karadan müdahalelerin başladığını, ihtiyaç olduğu sürece bölgeye araç takviyelerinin yapıldığını söyledi.

Arazinin dik ve engebeli yapısından dolayı zaman zaman müdahalede çeşitli zorlukların oluştuğuna dikkati çeken Yavuz, "Araçlarımızla yol açma çalışmaları devam ediyor. Sevindirici haber, şu anda can ve mal kaybının olmaması." diye konuştu.

Yangın alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu bilgisini paylaşan Yavuz, "Arkadaşlarımız şu anda çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışmalarına başlarız." ifadesini kullandı.