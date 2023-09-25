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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:09
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        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevlere 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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