Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Safranbolu istikametinden Eflani'ye giden Yasin G. (22) yönetimindeki 34 FYJ 540 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Y'nin (25) kullandığı 03 ACG 412 plakalı otomobil, Osmanlar köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Cahit G. (33) ile Erkan C. (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karabük-Eflani kara yolu araçların çekilmesiyle açıldı.