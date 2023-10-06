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        Karabük'te bir ahır, samanlık ve taksi yandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir ahır, samanlık ve taksi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 02:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 02:09
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        Karabük'te bir ahır, samanlık ve taksi yandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir ahır, samanlık ve taksi yandı.

        Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait taksi, ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük, Ovacık ve Safranbolu belediyelerine bağlı itfaiye görevlileri, Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, taksi ise zarar gördü.

        Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci olay yerinde inceleme yaptı.

        İlçenin Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin, Karşı Mahalle'de Mustafa Süze, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda gece saatlerinde ayrı ayrı yangın çıkmıştı.

        Kundaklamadan çıkma ihtimali üzerinde durulan ve itfaiyenin söndürdüğü yangınlarda 3 samanlık zarar görmüştü.

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