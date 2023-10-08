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        Eflani Belediyesi ilçeye sosyal donatılar kazandıracak

        Eflani Belediyesi, ilçeye yeni düğün salonu ile belediye işletmesi inşa edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:44
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        Eflani Belediyesi ilçeye sosyal donatılar kazandıracak
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        Eflani Belediyesi, ilçeye yeni düğün salonu ile belediye işletmesi inşa edecek.

        Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, son yıllarda ilçede nişan, nikah ve düğün salonu konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

        Salonların yeterli olmaması ve otopark sorunları nedeniyle sorun oluştuğunu anlatan Ertuğrul, kapalı ve açık alanı ile otoparkı bulunan yeni düğün salonunu ilçeye kazandıracaklarını ifade etti.

        Ertuğrul, ilçede belediye parkı olarak bilinen Şehit Barış Efe Parkı'nın konseptini de tamamen değiştirerek işletme haline getireceklerini kaydetti.

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