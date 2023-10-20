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        Karabük'te mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:16
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        Karabük'te mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamaya giden kişi ölü bulundu.

        Esencik köyünde yaşayan Şakir Gülebi (70), ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

        Gülebi'nin geri dönmemesi üzerine yakınlarının ihbarda bulunması sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Gülebi'nin cansız bedenini bulundu.

        İncelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Gülebi'nin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

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