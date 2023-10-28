Karabük'te fener alayı düzenlendi

Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

100. Yıl Mahallesi itfaiye noktasından başlayan alayda Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler, belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 1003 nolu caddeye kadar yürüdü.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Tüm Karabük halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yavuz, "Karabük'te Cumhuriyetimizin 100. yılını 15 gün önce başladığımız 100 etkinlikle kutlamaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar etkinlikler devam edecek." dedi.

Havai fişek gösterisinin de sunulduğu etkinlik, KARDEMİR Müzik Kulübü konseri ile sona erdi.

Ayrıca Eflani ilçesinde de fener alayı düzenlendi.