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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 67-62 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:29
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne 67-62 mağlup oldu.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 32-31 önde tamamladı. Konuk ekip karşılaşmadan 67-62 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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