Karabük'te çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Karabük'te çocuklara trafik kurallarının eğlenceli şekilde anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, trafik kurallarının ele alındığı "Uzaylılar Dünyalılara Karşı" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Polis köpeğinin de gösteri yaptığı etkinlikte, trafik kurallarını konu edinen resim sergisi açıldı.

Etkinlikte "Sizin İçin Varız Hep Birlikte Karabük Emin Ellerde" proje sunumunun ardından polisler, müzik dinletisi sundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, çocukları trafik kuralları konusunda bilgilendirerek çevrelerinde farkındalık oluşturmalarını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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