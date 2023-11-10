Karabük'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince, il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Saha çalışmalarında hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.C. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Açıklamada ayrıca il merkezinde 20 Ekim-09 Kasım'da yürütülen çalışmalarında, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği, 35'inin salıverildiği, haklarında 2 ila 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlünün tutuklandığı kaydedildi.

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