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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:37
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        Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından sergi düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin resim, grafik tasarımı ve endüstriyel tasarım bölümleri tarafından düzenlenen sergiye Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Öğrencilerin yaptığı çalışmalar katılımcılar tarafından beğeni topladı.

        - Jandarmadan trafik denetimi

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük-Yenice kara yolunda 5 trafik jandarma timi ve 15 personel ile denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde sürücülere bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.

        - Eskipazar'da asfalt ve köprü yapım çalışmaları

        AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Eskipazar İl Genel Meclis üyeleri Sırrı Şen ve Sunay Yaka ile beraberindeki heyet, Eskipazar Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından programa alınan ve İl Özel İdaresi ekiplerince serimine başlanan Başpınar köyü asfalt çalışması ile temmuz ayında yaşanan sel afetinde zarar gören Köyceğiz köyü köprüsü yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        - AK Parti'de yerel seçim startı verildi

        AK Parti'de 2024 yerel seçimleri için aday belirleme takvimi belli oldu.

        AK parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da başlayan aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.

        Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmalarının fiilen başladığını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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