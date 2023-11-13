Karabük'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 sürücüye para cezası

Karabük'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 sürücüye toplam 22 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Karabük-Safranbolu kara yolunda düğün konvoyunda bulunan araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Ekiplerce, güvenlik kamerası ve KGYS kameralarının incelenmesi sonucunda plakaları tespit edilen 11 araç sürücüsüne; "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "usulsüz ışık donanımı" ve "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplam 22 bin 936 lira idari para cezası yazıldı.