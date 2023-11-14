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        Karabük'te antik kentte 1600 yıllık tohumların gün yüzüne çıkarılması

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin, 1600 yıllık tohumlar ile aletlerin bulunmasının ardından ziyaretçilerin geleceği ören yerine dönüşeceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:59
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        Karabük'te antik kentte 1600 yıllık tohumların gün yüzüne çıkarılması
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin, 1600 yıllık tohumlar ile aletlerin bulunmasının ardından ziyaretçilerin geleceği ören yerine dönüşeceğini belirtti.

        Yavuz, yaptığı açıklamada, kentin tarihinin aydınlanması ve turizmin çeşitlendirilmesi açısından yapılan bu çalışmaların önemine değindi.

        Özellikle antik kentte yürütülen kazılarda keşfedilen mozaiklerin, çeşidi ve anlattığı hikayeler bakımından Anadolu'da nadir olma özelliklerini gösterdiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Kentin ören yeri olması konusunda büyük gayretle çalışıyoruz, Karşılama merkezinin inşaatı 1 ay içinde büyük oranda tamamlanmış olacak. Hamam yapısında restorasyon ve teşhir çalışmaları sonlanmak üzere. Çok kısa zaman içerisinde Hadrianopolis ziyaretçilerin rahatlıkla gelip görebileceği ve gezebileceği ören yerine dönüşecektir."

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