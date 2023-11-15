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        Karabük'te koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:32
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        Karabük'te koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Bağbaşı köyü kırsalında koyun otlatan Turan Koymat(50) ve Emrah Koymatlı (50), ayının saldırısına uğradı. Kendi çabaları ve köpeklerinin yardımıyla kurtulan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Telefonla yardım isteyen ikili, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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