Karabük'te koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bağbaşı köyü kırsalında koyun otlatan Turan Koymat(50) ve Emrah Koymatlı (50), ayının saldırısına uğradı. Kendi çabaları ve köpeklerinin yardımıyla kurtulan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Telefonla yardım isteyen ikili, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.