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        Tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:01
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        Tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden zanlının ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

        Ekiplerce durdurulan şüphelinin kullandığı araçta, üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 61 gram kubar esrar, 2 sentetik ecza, tarihi eser olduğu değerlendirilen Kuran-ı Kerim ile obje, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, 3 şarjör, 130 tabanca fişeği, 49 kurusıkı tabanca fişeği ve 3 kasatura ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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