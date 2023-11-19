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        Karabük-Bolu kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

        Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle D-100 kara yolunun Karabük-Bolu geçişinde ulaşım durma noktasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:21
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        Karabük-Bolu kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
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        Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle D-100 kara yolunun Karabük-Bolu geçişinde ulaşım durma noktasına geldi.

        Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasındaki yolun Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında aralıklarla tipiye dönen kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Trafiğin yavaş seyretmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşuyor.

        Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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