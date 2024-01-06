Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda ev tamamen yandı.

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