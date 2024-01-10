Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon cuma günü açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonun cuma günü açılması planlanıyor.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı merkezde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, sezonun son hazırlıklarını kontrol amaçlı merkeze geldiklerini belirtti.

Yeterli kar oranı olması halinde cuma gününden itibaren tesisi kullanmaya başlayacaklarını anlatan Güven, bütün sporseverleri, kayakseverleri ve vatandaşları merkeze beklediklerini dile getirdi.

Güven, 5 pist, teleski ve telesiyej hattı, baby lift, eğitim pisti, kafeterya ve kayak malzemesi kiralama donatılarıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini aktararak, "İnşallah güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum. Geçen yıl ocak ayının ikinci haftası sezonun açılması planlamaktayken 6 Şubat depremleri nedeniyle tesisimizi kullanamamıştık ama bir önceki sezon 25 binin üzerinde misafirimizi ağırlamıştık." ifadesini kullandı.

Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Ankara gibi yakın iller başta olmak üzere misafirleri kayak merkezine beklediklerini dile getiren Güven, "Tesisimizin mekanik sistemleri çok iyi. Fiyatlandırma politikası da bölgemize ve bu standartlardaki tesislere göre çok çok uygun." dedi.