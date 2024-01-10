Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon cuma günü açılacak

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonun cuma günü açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon cuma günü açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonun cuma günü açılması planlanıyor.

        Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı merkezde sezon hazırlıkları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, sezonun son hazırlıklarını kontrol amaçlı merkeze geldiklerini belirtti.

        Yeterli kar oranı olması halinde cuma gününden itibaren tesisi kullanmaya başlayacaklarını anlatan Güven, bütün sporseverleri, kayakseverleri ve vatandaşları merkeze beklediklerini dile getirdi.

        Güven, 5 pist, teleski ve telesiyej hattı, baby lift, eğitim pisti, kafeterya ve kayak malzemesi kiralama donatılarıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini aktararak, "İnşallah güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum. Geçen yıl ocak ayının ikinci haftası sezonun açılması planlamaktayken 6 Şubat depremleri nedeniyle tesisimizi kullanamamıştık ama bir önceki sezon 25 binin üzerinde misafirimizi ağırlamıştık." ifadesini kullandı.

        Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Ankara gibi yakın iller başta olmak üzere misafirleri kayak merkezine beklediklerini dile getiren Güven, "Tesisimizin mekanik sistemleri çok iyi. Fiyatlandırma politikası da bölgemize ve bu standartlardaki tesislere göre çok çok uygun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

        Benzer Haberler

        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
        Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü
        Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü
        Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleş...
        Karabük'te heyelan nedeniyle okul bölgesindeki yolda yaşanan çökme derinleş...
        Kayıp olarak aranan şizofreni hastası, mezarlıkta sağ bulundu
        Kayıp olarak aranan şizofreni hastası, mezarlıkta sağ bulundu
        Karabük'te 4 gündür kayıp olan kişi mezarlıkta bulundu
        Karabük'te 4 gündür kayıp olan kişi mezarlıkta bulundu
        AK Parti Karabük heyeti kentteki gazetecilerle buluştu
        AK Parti Karabük heyeti kentteki gazetecilerle buluştu