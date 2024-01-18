Karabük'te 2 katlı ev yandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çamyurt köyünde Mustafa ve Hatice P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.