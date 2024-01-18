Karabük'te 2 katlı ev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Çamyurt köyünde Mustafa ve Hatice P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.