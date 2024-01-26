Karabük'te kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başpınar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, levye, balta, kazma, kürek, balyoz, çekiç, halat, murç, demir kova, el arabası, makara, branda, battaniye, semaver ve iş elbisesi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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