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        Karabük'te kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:52
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başpınar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, levye, balta, kazma, kürek, balyoz, çekiç, halat, murç, demir kova, el arabası, makara, branda, battaniye, semaver ve iş elbisesi ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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