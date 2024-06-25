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        Karabük ve Sakarya'da çiçek açan lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi ve Sakarya'da kurulan lavanta bahçelerini ziyaret edenler, mor çiçeklerin oluşturduğu manzarada vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:36
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        Karabük ve Sakarya'da çiçek açan lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi ve Sakarya'da kurulan lavanta bahçelerini ziyaret edenler, mor çiçeklerin oluşturduğu manzarada vakit geçiriyor.

        Safran üretiminin artırılması ve agroturizme katkı sunulması amacıyla Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hazırlanan "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Gayza köyündeki bahçeye ekilen lavantalar çiçek açtı.

        Valilik, İl Özel İdaresi ve Safranbolu Kaymakamlığının iştirakçi olduğu projede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile oluşturulan 50 dekarlık bahçede yazın gelmesiyle hareketlilik başladı.

        Bahçenin 35 dekarına ekilen lavantaların mor renkteki çiçeklerini açmasıyla oluşan ahenk, kartpostallık karelerde yer almak isteyen ziyaretçilerini kendine çekiyor.

        Misafirlerine güzel kokular arasında gezinti yapma imkanı sunan bahçedeki safranlar ise ekim ayında açacak.

        - "Bol bol fotoğraf çekildik"

        Sakarya'da ise Melen Botanik Vadisi'nde kurulan lavanta bahçesini ziyaret edenler, mor çiçekler arasında gezerek fotoğraf çektiriyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Karasu ilçesinde tibbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği vadide oluşturulan lavanta bahçesi, şehir içi ve dışından gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

        Çiçeklerin açmasıyla mor örtüyle kaplanan bahçeyi gezenler, bol bol fotoğraf çektirip keyifli bir gün geçiriyor.

        Gaziantep'ten akrabalarını ziyarete gelen Ayfer Çakır, AA muhabirine, Acarlar Longozu'nu gezdikten sonra torunuyla bahçeye geldiğini belirterek, "Lavanta bahçesi çok büyük olduğu için her yerini gezemedik, bol bol fotoğraf çekildik. Çok beğendim. Güzel kokusuyla doğasıyla herkese tavsiye ederim." dedi.

        Ailece motorla gezintiye çıkan Erdal Demiryol da lavanta bahçesinin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, "Normalde Acarlar Longozu'na gidecektik ama botanik tabelasını görünce ilgimizi çekti, buraya döndük. Zaten doğayı çok seven bir insanım. Burayı böyle yeşil görünce çok hoşuma gitti. Yola da bayıldım, şahane. Sakarya Büyükşehir Belediyesine böyle bir tesisi ülkemize kazandırdığı için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir yer." ifadesini kullandı.

        Beyzanur Arık ise lavanta bahçesini çok beğendiğini, huzur bulduğu anlardan birini yaşadığını ifade ederek, böyle güzel yerlerin artması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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