Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Karabük'e destek
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yaklaşık 300 milyonluk destek aldıklarını bildirdi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yaklaşık 300 milyonluk destek aldıklarını bildirdi.
Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük'ten bir heyetle geçtikleri günlerde Bakan Murat Kurum ile görüşme yaptıklarını, İl Özel İdaresi ve belediyelerin talepleri ve projeleri hakkında sunum yaptığını anlattı.
Bakan Kurum'un kendilerini çok sıcak karşıladığını ve taleplerine olumlu yanıtlar aldıklarını aktaran Şahin, "İl Özel İdaremiz, Karabük, Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Yortan belediyelerimizin bizlerden talepleri olmuştu. Biz de bu talepler için Sayın Kurum'dan randevu almıştık. Sayın Bakanımıza gittik ve burada başkanlarımız talepleri hakkında önceden hazırladıkları sunumları yaptı. Projelerini anlattı." ifadesini kullandı.
Şahin, taleplerinin neredeyse tamamına yakınına olumlu yanıtlar aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, İl Özel İdaremiz ve belediyelerimize kazıyıcı yükleyici, temiz su tankerleri, çöp kamyonları, süpürme araçları, minibüsler, sıfır atık transitleri, kamyonlar, traktör ve yüzlerce çöp konteyneriyle hibe ve kredi desteği aldık, 300 milyonu buluyor. Yani ilimize yaklaşık 300 milyonluk destek aldık. Sayın Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Bu destekler devam edecek. Karabük'ümüzün daha da büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için durmadan çalışacağız."
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