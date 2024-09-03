Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Karabük'e destek

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yaklaşık 300 milyonluk destek aldıklarını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük'ten bir heyetle geçtikleri günlerde Bakan Murat Kurum ile görüşme yaptıklarını, İl Özel İdaresi ve belediyelerin talepleri ve projeleri hakkında sunum yaptığını anlattı.

Bakan Kurum'un kendilerini çok sıcak karşıladığını ve taleplerine olumlu yanıtlar aldıklarını aktaran Şahin, "İl Özel İdaremiz, Karabük, Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Yortan belediyelerimizin bizlerden talepleri olmuştu. Biz de bu talepler için Sayın Kurum'dan randevu almıştık. Sayın Bakanımıza gittik ve burada başkanlarımız talepleri hakkında önceden hazırladıkları sunumları yaptı. Projelerini anlattı." ifadesini kullandı.