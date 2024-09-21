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        Karabük Üniversitesi'nde "Psikiyatri Hemşireliği" çalıştayı düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde "Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Uygulamasında Neredeyiz?" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:36
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        Karabük Üniversitesi'nde "Psikiyatri Hemşireliği" çalıştayı düzenlendi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde "Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Uygulamasında Neredeyiz?" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar katıldı.

        TÜBİTAK 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, psikiyatri hemşireliğindeki yenilikler ele alındı.

        Programın açılışında konuşan Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Gül Dikeç, çalıştayda eğitim ve uygulama alanındaki gelişmeleri istişare etmek için paydaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Çalıştayın, yönetim kurulu ve komisyonların çalışmalarının daha sistematik bir hale gelmesini sağlayacağını vurgulayan Dikeç, "Biz aslında bu çalıştayda hem eğitimde neredeyiz? Neler değişti? Gözden geçirmek ve olası müfredat değişiklikleri ya da lisans programlarının açılma sürecinde rehberlik etmek istedik. Bunun için de oluşturulan programların gözden geçirilmesi ve yine uygulama içinde daha gerçekçi, daha ölçülebilir hedefleri gözden geçirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

        KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin Onan da çalıştayda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yılında psikiyatri hemşireliği eğitimi ve uygulamasında gelinen noktayı konuşmayı, lisans ve lisansüstü eğitimlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerini değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu da "Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimimizin Benzerlik ve Farklılıkları Yönünden Değerlendirilmesi" adlı sunum gerçekleştirdi.

        Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Eren tarafından "Psikiyatri Hemşireliği Uygulamada Ne Hedefliyor? : Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hizmetlerinde Hemşirelik Uygulamalarının Güçlendirilmesi Çalıştayı Sonuç Raporu ve Gelecek" konusu ele alındı.

        Çalıştayın açılış oturumuna, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, KBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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