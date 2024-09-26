Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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