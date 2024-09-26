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        Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:08
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        Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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