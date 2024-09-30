Karabük'teki üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü yakınlarındaki kazada ise D.M'nin kullandığı 31 PU 746 plakalı otomobil, aynı yönde giden ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.