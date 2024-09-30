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        Karabük'teki üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:21
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        Karabük'teki üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        N.O. idaresindeki 27 P 7324 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada da H.Ö. yönetimindeki 34 CLJ 669 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü yakınlarındaki kazada ise D.M'nin kullandığı 31 PU 746 plakalı otomobil, aynı yönde giden ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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