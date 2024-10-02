Karabük'te havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Olaylarda kullanılan silahlara ve bunlara ait fişeklere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Bir kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de çalışma yürüten ekipler, şüpheli F.G'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan silahla ateş etme olayına ilişkin çalışma başlattı.

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