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        Karabük Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor

        Karabük Belediyesi Aş Evi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:51
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        Karabük Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor
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        Karabük Belediyesi Aş Evi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi, kimsesiz, yaşlı, engelli ve maddi durumu yetersiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

        Şehit Piyade Astsubay Ömer Bilal Akpınar'ın ailesinin katkılarıyla yapımı tamamlanan Karabük Belediyesi Aş Evi'nden, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Aşevimiz sadece bir yemek noktası değil, Karabük'te yardımlaşma ve birlik olmanın sembolüdür. Belediyemizin en önemli görevlerinden biri, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek olmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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