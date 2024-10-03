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        Karabük'te "Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:18
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        Karabük'te "Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Yörük Köyü Ekoturizm Yol Haritası Çalıştayı" yapıldı.

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) "2024 Yılı Turizme Yönelik Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenen çalıştay, Yörük köyünde Seniha ve Burhanettin Şanlık Köy Konağı'nda gerçekleştirildi.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Yörük köyün korunmasında yöre insanların hassasiyetinin de önemli olduğunu vurguladı.

        Bu yıl Safranbolu'nun şehir olarak UNESCO'ya girişinin 30. yılını kutlayacaklarını anlatan Yavuz, tarihi alanların ve Yörük köyü gibi köylerin bugüne kadar yapıldığı gibi korumacılık anlayışı içinde markalaştırılıp turizm destinasyonlarının sayısının artırılması gerektiğini anlattı.

        Yavuz, organizasyonun yol haritası belirleyecekleri çalıştay olacağını dile getirerek, "Bundan sonra daha derli toplu, Yörük köyünün turizme kazandırılması, markalaşması, Yörük köyünün bundan sonra gideceği yolculuğun aslında kilometre taşlarının belirleneceği çalıştay olacak." dedi.

        Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazıların da hızla devam ettiğine değinen Yavuz, "Oradaki ören yeri, karşılama merkeziyle ilgili çalışmalarımızda da artık yavaş yavaş sona geliyoruz. İnşallah orayı da kısa zaman içinde Karabüklü hemşehrilerimizin, bölgemizin, ülkemizin ve bütün insanlığın hizmetine sunacağız. Turizmin çeşitlenmesine katkı sağlayacağız. Avrupa'da korunması gereken 100 sıcak noktadan biri Yenice ormanlarımızın daha fazla turizme kazandırılması, tanıtılması, duyurulması noktasında da çalışmaları bütün olarak yapıyoruz." diye konuştu.

        Yavuz, çalıştay sonuç raporunun kendilerine ışık tutması temennisinde bulunarak, bu çalışmaların yeni yeni projelerle desteklenmesi gerektiğini anlattı.

        Yörük köyünü Birleşmiş Milletler'in "en iyi turizm köyleri" programına da hazırladıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla sunulan projenin değerlendirme süreçlerinin devam ettiğini aktaran Yavuz, "İnşallah bu değerlendirme de geçer. Bu ağa da dahil olursa bence farkındalık daha çok artacaktır. Yörük köyünün bundan sonra gideceği yolculuğa katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin de çalıştayın düzenlenmesinin en önemli nedenlerinden birinin, 2024'te Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere turizm köyü teklifleri içinde Yörük köyünün bulunması olduğunu söyledi.

        Yörük köyünün 5 tekliften birisi olduğundan bahseden Şahin, "Şu anda Birleşmiş Milletler tarafından değerlendiriliyor ve aldığımız en son bilgiler sürecin çok olumlu yönde ilerlediği yönünde." şeklinde konuştu.

        BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Türker'in sunum yaptığı çalıştaya, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri ve köy sakinleri katıldı.

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