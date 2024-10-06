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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:49
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.T. (68) yönetimindeki 78 AH 041 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Ibrıcak köyü yakınlarında M.T. (58) idaresindeki 34 KCT 458 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KCT 458 plakalı otomobil devrildi.

        Kazada sürücüler ile otomobillerdeki R.T. (80), M.T. (52), E.T. (60) ile H.T. (52) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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